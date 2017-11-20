Госдума собирается запретить хоккеистам играть на Олимпиадах

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Государственная Дума России планирует ограничить право хоккеистов Континентальной лиги (КХЛ) на участие в Олимпийских играх, пишет газета "Коммерсант".

Глава комитета нижней палаты российского парламента по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв рассказал, что решение о запрете будет приниматься руководством КХЛ.

"НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это нехорошо, наверное. Как вы считаете, у нас есть своя КХЛ... Должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ?" - сказал он.

Дегтярёв уточнил, что работы по законопроекту уже ведутся. Подавляющее большинство участников Всероссийского молодёжного форума Госдумы уже высказались в поддержку этой инициативы.

Ранее НХЛ запретила своим игрокам выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхан, поскольку Международный олимпийский комитет отказался компенсировать американским клубам финансовые потери.

Источник: https://ruposters.ru/news/20-11-2017/gosduma-planiruet-zapretit