Курорт «Имеретинский» примет всероссийские соревнования по роллер-спорту для детей с ограничениями по здоровью

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Курорт «Имеретинский», входящий в одну из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о проведении первых всероссийских «Стартов мечты» для детей с ограничениями по здоровью. Соревнования пройдут с 23 по 26 ноября 2017 года, в них примут участие дети в возрасте от 6 до 17 лет из 10 регионов России.

Первые всероссийские «Старты мечты» для детей с ограничениями по здоровью торжественно откроются на курорте «Имеретинский» 25 ноября, в 11:30. В соревнованиях по роллер-спорту примут участие дети в возрасте от 6 до 17 лет с различными диагнозами (ДЦП, аутизм, нарушения слуха и зрения), которые приедут в Сочи, на курорт «Имеретинский», из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска, Миасса, Ханты-Мансийска, Салехарда, Улан-Удэ и других городов России.

Соревнования организованы по инициативе программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» Сергея и Натальи Белоголовцевых. Гостями мероприятия станут президент сочинской Лиги женщин «Мост добра» Елена Пахомова, представители городской администрации Сочи, директор Парадельфийского комитета России Наталья Крель, президент Федерации роллер-спорта России Владимир Ткачев и др.

В рамках мероприятия также пройдут всероссийская конференция инструкторов, мастер-классы по новым методикам в области командных видов спорта, открытые уроки по роллер-спорту.

Источник: Управление по связям с общественностью курорта «Имеретинский»