30-летний юбилей геленджикского «Рубежа»

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Военно-патриотический клуб по месту жительства «Рубеж» молодежного центра «Пульс» отметил юбилей турниром по оперативному каратэ.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Нижнего Новгорода, Краснодара, Абинска, Кореновска и Новороссийска в возрасте от 7 до 18 лет. Геленджичане показали высокие результаты и завоевали наибольшее количество медалей.

С юбилеем бессменного руководителя клуба Александра Волобуева поздравил глава Геленджика Виктор Хрестин. В приветственном адресе от главы муниципалитета отмечено, что деятельность клуба – это пример добросовестного и ответственного отношения к своему делу, достойного патриотического воспитания молодежи и показатель высокой самоотдачи и любви к спорту!

- Благодаря Вашему профессионализму за эти годы было воспитано огромное количество спортсменов, завоевано немалое количество медалей, а муниципальное образование город-курорт Геленджик достойно представлено в таком виде спорта, как оперативное каратэ, не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России. Желаю Вам, Вашим воспитанникам и выпускникам крепкого здоровья, новых спортивных достижений и крепости духа, - отмечено в сообщении.

Добавим, что воспитанники клуба «Рубеж» принимают активное участие в краевых турнирах, всероссийских соревнованиях, первенствах Европы и международных чемпионатах. Александр Анатольевич воспитал дважды чемпиона мира по универсальному бою, мастера спорта по универсальному бою по саньда саньшоу, 6 кандидатов в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, 12 спортсменов имеют I разряд по армейскому рукопашному бою, саньда, всестилевому каратэ.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик