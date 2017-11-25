Олимпийская чемпионка Елена Веснина приедет в Краснодар на премию «Спортсмен Кубани»

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26-го ноября в Краснодаре в рамках ежегодной премии «Спортсмен Кубани» пройдет пресс-конференция и награждение олимпийской чемпионки по теннису, победительницы турниров «Большого шлема» Елены Весниной.

Традиционно в конце года Федерация спортивных журналистов Кубани объявляет десятку лучших спортсменов, представляющих Краснодарский край. Единоличного же победителя премии «Спортсмен Кубани» выбирают болельщики в ходе интернет-голосования на портале «Кубанский спорт.RU».

В прошлом году победу с результатом 27,5 процента одержала воспитанница знаменитой сочинской школы тенниса Елена Веснина. Всего в ходе интернет-опроса было получено почти 15 000 голосов респондентов.

Елена Веснина включена в шорт-лист номинантов и на премию «Спортсмен Кубани 2017». В этом году Веснина в паре с Екатериной Макаровой одержала победу на «Уимблдоне», а также на турнирах в Торонто и Дубае. В одиночном разряде она выиграла престижный «Индиан-Уэллс», который многие называют 5-м «Большим шлемом». Остальные номинанты будут оглашены на пресс-конференции. Интересно, что в Топ-10 вошли представители десяти разных видов спорта.

В 2017 году проект «Спортсмен Кубани» организован совместно с Олимпийским советом Кубани и при поддержке Союза журналистов Краснодарского края. Участие в мероприятии также примут председатель Олимпийского совета Кубани, олимпийская чемпионка Ирина Караваева, председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник и председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань.

Максим Осадник: «Елена Веснина после удачного 2016 года, когда она стала олимпийской чемпионкой, не сбавила оборотов и результативно провела нынешний сезон, украшением которого стала победа на «Индиан-Уэллсе» в одиночном зачете и успех в паре на «Уимблдоне». Нет ничего удивительного, что второй год подряд сочинская теннисистка вошла в наш рейтинг. У победы в проекте «Спортсмен Кубани» есть своя особенная ценность — это признание журналистов, а главное болельщиков. Именно они определяют лауреата нашей премии. Так что Елена Веснина вполне может считаться «Народным чемпионом» нашего спортивного региона».

Пресс-конференция с участием Елены Весниной состоится 26-го ноября (воскресенье) в Краснодаре в Союзе журналистов Краснодарского края по адресу ул. Ленина, 51. Начало – в 13.00.

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России