Баста придумал, чем ответить на запрет России на Олимпиаде

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Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, поделился своими идеями об ответе на антироссийские решения Международного олимпийского комитета, передаёт "Чемпионат".

В интервью пресс-службе ЦСКА Вакуленко заявил, что планы запретить российским спортсменам выступать на Олимпиаде под национальным флагом - "идиотизм в максимальном проявлении" и предательство самой философии олимпийского движения.

"Я бы просто взял билеты на стадион и пел бы гимн. Здесь Россия может показать себя как единая монолитная мощь, которая выше всего этого. Надо сделать хитро - на открытии выкупить у наших корейских друзей максимальное количество билетов, прийти и сказать: "Не хотите петь наш гимн? А мы будем это делать". Мне кажется, это будет самая крутая фигня", - предложил он.

По словам Басты, спортивная философия заключается в том, что никто не может запретить болельщикам поддерживать свою страну.

"Было бы круто, если люди соберутся в одинаковых майках, сделают перфоманс, исполнят гимн. Все страны мира покажут наш перфоманс и скажут: эти сумасшедшие русские - они вот такие, не съели такое решение. Гимн – это в сердце, это любовь к родине. Мне не нужно официального разрешения, чтобы быть патриотом своей страны", - заявил рэпер.

Количество тех, кто может пойти на такой перфоманс, Вакуленко оценил в 500 человек.

Как сообщал Ruposters, ранее Международная федерация лыжного спорта не согласилась с выводами МОК и разрешила отстранённым россиянам участвовать в своих соревнованиях.

Источник: https://ruposters.ru/news/26-11-2017/basta-pridumal-otvetit