Флаг Всекубанской акции «Навстречу Чемпионату мира по футболу в городе Сочи!» принял Курганинский район

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Праздник прошел сегодня в спортивном комплексе «Старт» города Курганинск, где собрались делегации всех сельских поселений района, спортсмены, ветераны и учащиеся спортивных школ.

Участников торжества приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта края Вадим Пермяков, глава Курганинского района Андрей Ворушилин и ветеран футбола, мастер спорта России по футболу, игрок легендарного поколения футбольной команды «Кубань» 1990-х годов Мурат Зекох.

Приветствуя участников, Вадим Пермяков напомнил, что Краснодарский край стал первым регионом в РФ, который предложил проводить уникальную акцию.

– Сегодня мы видим прекрасный праздник в Курганинском районе. В муниципалитете активно развиваются различные спортивные направления, ежегодный приток в детско- юношеский спорт составляет от 5 до 7 тысяч человек. В целом в крае каждый второй житель является участником спортивного движения, а регион третий год подряд становится лидером по развитию физической культуры и спорта в России. Все это благодаря людям, которые участвуют в подобных акциях, личным примером показывают, что спорт – это не только высокие достижения, это прежде всего здоровый образ жизни, – подчеркнул Вадим Пермяков.

Право принять флаг акции от предыдущей территории – Белореченского района, было представлено мастеру спорта России по футболу, 5-кратному чемпиону России Ольге Свинуховой.

В свою очередь, Мурат Зекох передал представителям муниципалитета памятный футбольный мяч Всекубанской акции в поддержку проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В рамках праздника состоялся парад с участием всех сельских поселений района, воспитанников спортивных школ, а продолжилось мероприятие мини-футбольными матчами первенства района среди команд спортивных школ. Открыли турнир курганинские команды «Омега» и «Олимп».

Напомним, акция, которая поочередно охватывает все муниципальные образования, направлена на широкое информирование о мероприятиях по проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи и не имеет аналогов по продолжительности и охвату населения.

Стартовав в апреле 2016 года в Ейском районе, Курганинский район стал уже 35-м муниципальным образованием, где состоялась акция. За два года она пройдет во всех 44 муниципалитетах края. Финал состоится в Сочи накануне чемпионата мира по футболу в мае 2018 года.

Флаг побывает во всех сельских округах муниципального образования, где будут проходить спортивные праздники, соревнования и турниры. В Курганинском районе он задержится до начала следующего года. 20 января флаг краевой акции передадут в Лабинский район.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края