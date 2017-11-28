«Факел» из Новороссийска дома обыграл «Архангелов»

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Товарищескую встречу команды решили играть в составах 9х9. Стоит отметить, что юниоры из Новороссийска были сформированы в марте этого года, и это был их первый матч в полной экипировке.

— Очень рад за своих парней. Приятно начинать с победы на домашнем поле. Однако без ошибок не обошлось, их очень много. Но зато юниоры получили опыт. Сегодня я видел огромное желание победить, причем такое, что наша взрослая команда должна позавидовать и поучиться. Игру защиты стоит выделить. Соперник был в нескольких, буквально в двух-трех ярдах от нашей зачетной зоны 9 раз! Рассказазал Никита Болгов, тренер спортивной школы «Факел» («Адмиралы U-17») в интервью изданию firstandgoal.ru