26 ноября во Владикавказе впервые на Кавказе прошел турнир по киберспорту

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26 ноября во Владикавказе впервые в СКФО округе прошел турнир по киберспорту на Кубок Главы региона. Организаторами турнира выступили Управление Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи и республиканский Центр информационных технологий. «Ростелеком» стал генеральным партнером мероприятия.

В отборочных онлайн-турах приняли участие шестьдесят команд. Четыре команды-победительницы вышли в финал. Победителем стала команда «Theslayersteam», выиграв денежный приз.

Приветствие Главы РСО-А Вячеслава Битарова на церемонии открытия зачитал руководитель Управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев: «Киберспорт – это не просто компьютерные игры, но и развитие навыков командной работы и стратегического мышления. Я надеюсь, что принципы честной спортивной борьбы будут соблюдаться всеми участниками турнира, и пусть победит сильнейший». Он поблагодарил «Ростелеком» за помощь в организации соревнования.

Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Здесь собрались ребята, которых еще несколько лет назад родители ругали за то, что они слишком много времени проводят у компьютера. А сегодня они – киберспортсмены, участвуют в турнирах, которые собирают мощные аудитории. Популярность успешных геймеров сегодня уже не уступает славе известных футболистов.

Источник: ПАО «Ростелеком»