Футбол охватит весь Геленджик

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В Геленджике прошли стартовые игры 31-го зимнего Чемпионата города по мини-футболу. И если несколько предыдущих лет команды встречались только на стадионе одного из пансионатов Геленджика, то в этом году игры будут проходить и в селах - Кабардинке, Дивноморском и Архипо-Осиповке.

Участие в зимнем Чемпионате города по мини-футболу этого года принимают 19 команд. В минувшую субботу в рамках первого тура на поле в селе Кабардинка встретились команды первой лиги.Перед началом игр к спортсменам и болельщикам обратился глава Геленджика Виктор Хрестин.

- В этом году приняли решение, что в турнире будут принимать участие исключительно геленджикские ребята. Я думаю, что для вас это хороший шанс заявить о себе и стать игроками команд «Спартак» или «Спартак-Д», представляющих наш город на краевых первенствах.

Завершились первые игры Чемпионата со следующим счетом: «Кабардинка» - «ПАОК» 1-1, «Дивноморск» - «ПУЛЬС - СМД» 0-6.

Добавим, что в воскресенье прошли игры среди команд второй лиги. Результаты первого тура среди команд второй лиги: «Михайловский Перевал» – «Шато» 5-0, «10+1» – «Легион» 1-3, «Геленстрой» – «Стиль» 1-0, «Фортуна» – «Звезда» 1-0, «Юг» – «Возрождение» 7-0, «Атл–Дивноморск» – «Леста» 4-1 и «Ника» – «Динамо» 2-1.

За графиком проведения следующих матчей следите на официальном сайте администрации и в городских СМИ.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик