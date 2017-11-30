Станислав Резников: «Вы даже не представляете, как приятно играть на своем родном стадионе»

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Матчем с «Биологом» новороссийский «Черноморец» завершил первый круг чемпионата. За довольно короткий отрезок времени наша команда сумела подняться с 13-го места на четвертое. Среди игроков особо можно выделить в этом сезоне 31-летнего защитника Станислава Резникова. Не пропустил ни одного матча, действовал ярко, надежно и даже забил два гола в ворота соперников.

Мне рассказали, что Стас обычно неохотно идет на общение с журналистами. Но для корреспондента газеты «Наш Новороссийск» он сделал исключение. Земляки, как-никак, да и знакомы не первый день.

- Стас, ты, как я знаю, коренной новороссиец. Но футбольная судьба помотала тебя по всей стране – от Новороссийска до Владивостока и Калининграда. Расскажи, пожалуйста, о начале своей карьеры.

- Родился, вырос и начинал заниматься футболом я в нашем прекрасном городе. Первым моим тренером был Александр Павлович Суров. После окончания школы и футбольного спортинтерната (был когда-то такой в Новороссийске) меня взяли в дубль. А главная команда «Черноморца» выступала тогда, в 2003 году, в высшей лиге. Как-то в двусторонней игре основного состава не хватало футболистов, и меня выпустили на поле. Видимо, я чем-то приглянулся тогдашнему главному тренеру «Черноморца» Сергею Александровичу Павлову и он разрешил мне тренироваться с «основой».

- В том же году состоялся твой дебют в высшей лиге...

- Ну, трудно назвать это дебютом. Мне ведь к тому времени еще и 17 лет не исполнилось. Тренер выпустил меня на замену всего два раза – в матче чемпионата в Питере против «Зенита» и в финале Кубка Премьер-лиги. Но ощущения, конечно же, незабываемые.

- «Черноморец» в тот год с треском вылетел из высшего дивизиона. Что дальше?

- В клубе начались финансовые проблемы, футболисты стали подыскивать себе новые клубы. Павлова тогда пригласили вторым тренером в раменский «Сатурн» и он порекомендовал меня главному тренеру Олегу Ивановичу Романцеву. Съездил с командой на два сбора в Турции, и меня включили в заявку. Задачи перед «Сатурном» ставились амбициозные, состав собрали очень сильный, и я, естественно, в «основу» не проходил. Но и дублирующий состав у нас был «нехилый» - сейчас уже точно не помню, но мы, то ли третье место заняли, то ли второе. В 2005 году Павлов возглавил «Луч-Энергию» и позвал меня во Владивосток. В том же году мы вышли в высшую лигу, в этом клубе я провел два сезона.

- Вы, я вижу, с Сергеем Павловым стали неразлучными друзьями: куда иголочка – туда и ниточка...

- Сергей Александрович действительно сыграл большую роль в моей футбольной карьере. В 2007 году он стал главным тренером новотроицкой «Носты», выступавшей в первом дивизионе, и снова позвал меня к себе в команду. Там я уже стал полноправным игроком основного состава, провел за «Носту» 42 матча. А потом меня выкупил ярославский «Шинник». Провел, я считаю, неплохой сезон – в 34 матчах забил пять голов. Потом полтора года выступал за калининградскую «Балтику» - тоже был игроком основного состава. В 2011 году владивостокский «Луч» вновь принял Павлов и пригласил меня в команду. Получил там травму, и пришлось из-за этого год пропустить. После выздоровления вновь оказался в «Носте». Ну, а после окончания контракта приехал домой и стал думать, чем дальше заняться. Чтобы не терять форму, попросил главного тренера «Черноморца» Саркисова разрешить тренироваться с командой. Эдуард Рачикович дал согласие, а спустя некоторое время предложил: «Не хотел бы ты поиграть за нашу команду? У нас сейчас положение очень трудное, помощь нужна». Я немного подумал и согласился. Если честно, я всегда мечтал играть в «Черноморце», но все как-то не получалось. Да и надоело по чужим краям скитаться. Семьей обзавелся, хочется поближе к дому быть.

- Свою избранницу, случаем, не на Дальнем Востоке или на Урале встретил?

- Зачем, у нас и в Новороссийске красивых девушек хватает. С Таней мы знакомы довольно давно. Восьмого ноября три года будет со дня нашей свадьбы. А мы как раз в Каспийске будем играть с «Легионом-Динамо». Не везет – так не везет, - смеется Стас.

- Вот и преподнеси супруге, а заодно и всем новороссийским болельщикам, подарок, - посоветовал я.

- А я в каждом матче хочу радовать их своей игрой, - отвечает Станислав Резников. – Вы даже не представляете, как приятно играть на своем родном стадионе и побеждать, когда на тебя смотрят мама, жена, друзья, сотни глаз верных и преданных поклонников «Черноморца». Их надежды и ожидания подводить нельзя. А еще я мечтаю – выйти вместе с «Черноморцем» в первый дивизион.

Источник: ФК "Черноморец"