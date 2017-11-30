Билеты в Сочи на Новый год подорожали на 122%

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Сервис путешествий Туту.ру проанализировал цены на авиабилеты на новогодние праздники (с 25 декабря 2017 года по 11 января 2018 года) и стоимость перелетов месяцем ранее (с 25 ноября по 11 декабря 2017 года). Выяснилось, что цены по некоторым направлением выросли более чем в два раза.

Самым подорожавшим внутренним маршрутом стал Москва — Сочи, занимающий также первое место по популярности у пользователей Туту.ру. Билеты по этому направлению выросли в цене на 122% — с 5,3 до 11,7 тысячи рублей за перелет в обе стороны.

Значительный рост показали и другие популярные направления перелетов. Например, рейсы из столицы в Крым выросли в цене на 51,3% (11 тысяч рублей), в Минеральные Воды — на 88,7% (10 тысяч рублей), а в Краснодар — на 84,8% (8,3 тысячи рублей).

Наименьшую динамику из топ-10 направлений показали перелеты из Москвы в Екатеринбург (плюс 28,3%, 9,2 тысячи рублей).

Средний рост цен по самым популярным маршрутам составил 63%.

Единственным внутренним маршрутом, который на период новогодних праздников подешевел, оказался Москва — Хабаровск. Билеты можно купить за 21,1 тысячи рублей (минус 1,8%).

Из зарубежных маршрутов наибольший рост показали цены по маршруту Санкт-Петербург — Мюнхен, не входящем в список самых популярных. Цены на рейсы в баварскую столицу выросли на 136,8% — с 14,4 до 34,1 тысячи рублей за перелет в обе стороны.

Среди самых востребованных у пользователей Туту.ру маршрутов сильнее всего подорожали рейсы из Москвы в Тбилиси (плюс 110,6%, 26 тысяч рублей).

При этом улететь из Москвы в Минск или Ташкент на новогодние праздники можно даже дешевле, чем месяцем ранее. Снижение цен по этим направлениям составило 17,7% и 2,8% соответственно.

Средний рост цен по популярным зарубежным направлениям составил 37,2%.

Источник: Tutu.ru (Туту.ру) — сервис путешествий