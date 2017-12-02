В Краснодаре пройдет акция «ГТО: Медиа — на старте» с участием Пирога и Галстяна

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Чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог и олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян станут участниками акции «ГТО: Медиа — на старте», которая пройдет в Краснодаре 2-го декабря при поддержке Федерации спортивных журналистов Кубани и краевого Союза журналистов.

В рамках мероприятия представители региональных и федеральных СМИ, а также студенты факультета журналистики Кубанского госуниверситета пройдут испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Акция «ГТО: Медиа — на старте» состоится в Центре тестирования краснодарской краевой организации «Динамо». Ее почетными гостями станут депутат Госдумы, чемпион мира по боксу среди профессионалов Дмитрий Пирог и олимпийский чемпион по дзюдо, динамовец Арсен Галстян.

Знаменитые спортсмены ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной теме популяризации комплекса ГТО в стране и его актуальности для современной России, а также сами примут участие в некоторых испытаниях. Кроме этого, Дмитрий Пирог проведет для журналистов «Зарядку с чемпионом», в ходе которой они смогут размяться перед выполнением нормативов.

В динамовском центре тестирования участников акции «ГТО: Медиа — на старте» ждут следующие испытания: подтягивание на перекладине, рывок гири, прыжок в длину с места, отжимание от пола, стрельба и интерактивного оружия, плавание…

Начало – в 9-30 часов, 2-го декабря.

Председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник: «ГТО – это сегодня без преувеличения главный спортивный проект страны. Раньше существовал такой лозунг: «Под знаком ГТО — к олимпийской медали». На олимпийский пьедестал журналисты, разумеется, не претендуют, но желающие побороться за золотой знак ГТО в наших рядах есть. Комплекс ГТО – это история нашей страны, история великих достижений… И для нас очень почетно, что к нашей акции присоединились такие знаменитые и авторитетные в отечественном спорте чемпионы, как Дмитрий Пирог и Арсен Галстян».

Заместитель председателя Краснодарской краевой организации «Динамо» Дмитрий Лебедев: «Динамовцы рады у себя принять журналистов и известных спортсменов. Наш центр тестирования позволяет в один день сдать почти все нормативы, так как у нас есть собственный бассейн и установки для интерактивной стрельбы. Это большое подспорье. История ГТО неразрывно связана с историей «Динамо». В этом году наша краевая организация отметила 80-летний юбилей, и символично, что сегодня динамовский центр тестирования ГТО один из ведущих на Кубани».

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России