Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пообещал на пять лет уничтожить весь олимпийский спорт России. Откровения бывшего чиновника покажут в программе "Центральное телевидение", часть их них уже опубликовал телеканал НТВ.

Родченков участвует в программе по защите свидетелей. Свои заявления беглый чиновник сделал, находясь в Лос-Анджелесе.

"Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!" - объявил Родченков.

Информатор WADA также согласился с зарубежными СМИ в том, что он "ужасный человек и продажная душа". По мнению Родченкова, его цена растет, так как события идут более-менее в нужном направлении, "несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение".

"Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит, - это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинает вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты", – заявил экс-чиновник.

Источник: https://ruposters.ru/news/02-12-2017/rodchenkov-poobeschal-unichtozhit-sport