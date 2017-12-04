Дан старт интернет-голосованию премии «Спортсмен Кубани 2017»

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4-го декабря стартовал интернет-опрос по определению победителя Ежегодной премии «Спортсмен Кубани», организатором которой выступает Федерация спортивных журналистов Кубани.

По традиции в конце года Федерация спортивных журналистов Кубани объявляет десятку лучших спортсменов, представляющих Краснодарский край. Единоличного же лауреата премии выбирают болельщики в ходе интернет-голосования на портале «Кубанский спорт.RU» и официальной сайте федерации.

На этот раз в Топ-10 рейтинга по версии журналистов вошли: Елена Веснина (теннис), Федор Смолов (футбол, «Краснодар»), Сергей Шубенков (легкая атлетика), Дмитрий Ушаков (прыжки на батуте), Роман Калашников (пляжный гандбол, «Екатеринодар»), Степан Марянян (греко-римская борьба), Виктор Мелантьев (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Романова (тяжелая атлетика) и Вячеслав Красильников (пляжный волейбол) Также представлена групповая номинация — бобслеисты сборной России: пилот Александр Касьянов и разгоняющие Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко.

Шорт-лист номинантов был объявлен в Краснодаре накануне запуска интернет-голосования на церемонии награждения олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной, ставшей лауреатом премии «Спортсмен Кубани 2016». В пресс-конференции, на которой был оглашен новый список спортсменов, приняли участие председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник, председатель Олимпийского совета Краснодарского края, олимпийская чемпионка Ирина Караваева и председатель краевого Союза журналистов Диана Горбань.

Завершится интернет-голосование 17-го декабря. Сайт для голосования – http://kubsport.ru/2017.

Премия «Спортсмен Кубани 2017» организована Федерацией спортивных журналистов Кубани совместно с Олимпийским советом Краснодарского края и при поддержке краевого Союза журналистов.

Председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник: «Примечательно, что в этом году все номинанты представляют десять разных видов спорта. Каждый из спортсменов проявил себя, главным образом, на международном уровне. В новый состав номинантов вошли два человека из рейтинга прошлого года – это действующая победительница премии, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина и лучший бомбардир чемпионата России последних двух сезонов Федор Смолов из «Краснодара».

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России