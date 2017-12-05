На велосипедах и бегом навстречу Новому году!

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В Геленджике пройдут велозаезды маленьких и больших Дедов морозов, а также забеги костюмированных персонажей. Маленькие велосипедисты Геленджика в костюмах главных новогодних героев проедут от кинотеатра «Буревестник» до Центральной площади города 23 декабря.

24 декабря в 12.00 на велосипеды сядут взрослые Деды Морозы и Снегурочки. Они отправятся от Центральной площади города до улицы Красивой по набережной курорта.Ну и какой же Новый год в Геленджике без праздничного костюмированного забега? Легкоатлетическое мероприятие пройдет 27 декабря. Старт забега в 12.30.

29 декабря в 12.30 и 14.30 на Центральной площади города для жителей и гостей курорта пройдут спортивно-игровые программы с эстафетами, состязаниями, конкурсами и показательными выступлениями спортсменов, а также соревнования по стрит-болу.

В первый день Нового года на Центральной площади курорта в 11.00 будет дан старт антиалкогольной акции – забегу «День здоровья».

Приглашаем жителей и гостей Геленджика окунуться в вихрь волшебных новогодних событий.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик