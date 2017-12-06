На Кубани паспорта болельщиков ЧМ-2018 будут выдавать в Сочи

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Завтра, 7 декабря, в 15.00 по московскому времени одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде состоится торжественное открытие центров регистрации и выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Как сообщает Минкомсвязи России, в открытии центра в Москве примут участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде — представители администраций субъектов. Также в мероприятии будут участвовать послы ЧМ-2018. К примеру, в Сочи – Сергей Метревели.

В олимпийской столице центр FAN ID расположится по адресу: ул. Новая Заря,7, ТРЦ «Море Молл».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края