Почта России начала доставку Паспортов болельщиков

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Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Доставка паспортов болельщиков Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах. Российские болельщики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 140 городах России*, включая Краснодар, Армавир, Новороссийск, Майкоп, по предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"