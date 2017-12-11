Родченков выразил опасения за свою жизнь в связи с решением МОК
Григорий Родченков, который является информатором WADA, заявил, что опасается за свою жизнь после решения МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет РФ, об этом рассказал его юрист.
По словам юриста Джима Уолдена, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вынужден теперь всю жизнь оглядываться после того, как раскрыл допинговую систему на государственном уровне, которая якобы существует в РФ. При этом Уолден отметил, что Родченков гордится решением Международного олимпийского комитета. Ранее стало известно, что российским спортсменам предложили выступать на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом МОК.
Источник: https://polit.info/376823-rodchenkov-vyrazil-opaseniya-za-svoyu-zhizn-v-svyazi-s-resheniem-mok?utm_source=smi2&utm_medium=referral&utm_campaign=exchange
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