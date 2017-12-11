Родченков выразил опасения за свою жизнь в связи с решением МОК

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Григорий Родченков, который является информатором WADA, заявил, что опасается за свою жизнь после решения МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет РФ, об этом рассказал его юрист.

По словам юриста Джима Уолдена, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вынужден теперь всю жизнь оглядываться после того, как раскрыл допинговую систему на государственном уровне, которая якобы существует в РФ. При этом Уолден отметил, что Родченков гордится решением Международного олимпийского комитета. Ранее стало известно, что российским спортсменам предложили выступать на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом МОК.

Источник: https://polit.info/376823-rodchenkov-vyrazil-opaseniya-za-svoyu-zhizn-v-svyazi-s-resheniem-mok?utm_source=smi2&utm_medium=referral&utm_campaign=exchange