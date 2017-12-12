В Геленджике объявили конкурс на лучшее название стадиона

/Спорт и туризм/

Спортивный объект расположен в селе Дивноморское и является основной спортивной базой для геленджикских команд, представляющих город на краевых первенствах. Именно там проходят игры Чемпионата и Кубка Краснодарского края по футболу.

Конкурс на лучшее название стадиона предложил провести глава Геленджика Виктор Хрестин на встрече со спортсменами, тренерами и любителями футбола. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Предложения принимаются до 25 декабря в управлении по физической культуре и спорту по телефону: 8 (86141) 5-11-07, или по электронной почте gelend_sport@mail.ru болельщиками.

Глава отметил, что такое же название, которое получит стадион, будет носить и спортивный комплекс, который начнут строить в селе Дивноморское в следующем году.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик