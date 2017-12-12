ФК "Черноморец" пригласил поиграть в футбол болельщиков во Всемирный День Футбола

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Всемирный день футбола, который в мире пока неформально, но традиционно отмечают 10-го декабря новороссийский "Черноморец" решил отметить необычным матчем. Пока футболисты отдыхают от напряженной первой части сезона 17/18-го годов, руководящий и тренерско-административный штабы "Черноморца" пригласили сыграть в мини-футбол болельщиков общественной организации "Синий туман".

Виталий Козырев, генеральный директор ФК "Черноморец": - "Поздравляю всех с Международным Днем Футбола! Желаю счастья, здоровья, удачи всем. Футбол - это тот праздник, который нас всех объединяет и лучше выяснять отношения на футбольном поле, чем где-либо еще".

В спортзале учебно-тренировочной базы "Черноморца" команды сыграли два тайма по 20 минут. Синетумановцы получили уникальную возможность попробовать силы против своих кумиров 90-ых годов, которые на их глазах делали историю "Черноморца", выводя команду в премьер-лигу в 94-ом году, а потом на протяжении семи лет, на равных сражаясь с клубами элиты российского футбола.

Виталий Бут, председатель Совета директор ФК "Черноморец": - "В этот день праздника футбола мы решили пригласить болельщиков. Им очень интересно, нам тоже неплохо подвигаться. Поздравляю всех с праздником такой замечательной игры. Она охватывает очень большое количество людей, занимающихся спортом и в нашем городе, и во всем мире".

Победа со счетом 13:6 досталась команде ветеранов "Черноморца", ныне работающих в клубе на различных должностях. Виталий и Владимир Бут, Хазрет Дышеков, Сергей Бурдин, Арамаис Епископосян, Анатолий Морозов. Как говорили болельщики, вышедшие на поле в составе команды "Синего тумана" от таких фамилий, аж дух захватывало. Тонкие комбинации, пасы пяткой, красивые голы и передачи доставили огромное удовольствие не только тем, кто пришел посмотреть за матчем со стороны, но и самим участникам. Одним словом, праздник футбола удался на славу.

Руслан Степанец, зам. председателя ОО "Синий Тум@н": - "Сегодня, в Международный День Футбола прошла дружественная встреча между общественной организацией болельщиков "Синий Тум@н" и руководством футбольного клуба "Черноморец". Мне очень понравилось, так как в матче участвовали наши новороссийские легенды. Встреча прошла в очень теплой обстановке. Ждем возобновления сезона, но прежде конечно пройдут сборы. Мы все уже скучаем по "Черноморцу", надеюсь, что сможем занять призовое место по итогам сезона 2017/18-го годов.

По окончании поединка команда болельщиков попросила о матче-реванше, на который, без тени сомнений, согласился председатель совета директоров клуба Виталий Бут. Возможно, такая игра пройдет уже в январе следующего 2018-го года на открытом поле малой арены стадиона "Строитель". Только бы погода не подвела.

Хазрет Дышеков, главный тренер ФК "Черноморец": - "Я думаю, что праздник у нас сегодня получился, все остались довольны, несмотря на счет. В будущем, я думаю, надо делать такие мероприятия более масштабными, чтобы было больше участников и болельщиков.