Эксперт: каждая из 32-х сборных ЧМ-2018 может очаровать весь мир

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770 млн рублей выделило правительство на строительство тренировочных площадок к ЧМ-2018.

Правительство РФ выделило почти 770 млн рублей на строительство тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. Эти средства будут перераспределены между 11 субъектами РФ и пойдут на строительство и реконструкцию 24 площадок. О предстоящем Чемпионате мира по футболу в эфире радио Sputnikрассказал футбольный комментатор, автор фильма «Генрих 22-й» Нобель Арустамян.

«Будет большой праздник, фестиваль футбола. Это действительно событие для страны, для мира. Турнир, на который много болельщиков приезжает со всех стран. Месяц получится ярким, интересным, надеюсь на качественный футбол в исполнении сборных. Ждем новых стадионов, верю, что они будут качественные, готовы в срок, получат продолжение. В футболе нет фразы «повезло». Группа у нас не самая сложная, комфортный график, начинаем с Саудовской Аравии, дальше Египет, Уругвай. Сборная России не в том положении, чтобы закидывать кого-то шапками. Последний раз выходила из группы на ЧМ еще команда СССР в 1986 году. Мы рассуждаем не с позиции силы. Надеюсь, на домашнем Чемпионате сборная России выйдет из группы. Уругвай по составу сильнее России. Сборная Египта приличная команда, там качественные футболисты, придется помучиться. Саудовская Аравия послабее, Россия обязана обыгрывать ее на матче открытия. Сборная Россия обладает выбором футболистов, это самое главное. Финальная точка – Чемпионат мира, по нему будем судить работу сборной. У нас хорошая команда, где есть качественные футболисты, но нет ярко выраженной супер звезды. Круг фаворитов понятен – Аргентина, Бразилия, Германия, Испания и Франция с большой вероятностью разыграют титул. Каждая из 32-х сборных может очаровать весь мир», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/