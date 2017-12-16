Марадона о том, что Роналду назвал себя лучшим в истории: «Хватит прикалываться»

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Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона ответил на вопросы о«Реале».

– Вы смотрели матч между «Реалом» и «Аль-Джазирой»?

– Я смотрел его, смотрел.

– И что вы думали по ходу матча?

– «Мадрид» не показывает хорошей игры. Совсем. играла так, как «Реал». У них был мяч! А что касается «Мадрида» – каждый из их игроков хотел забить гол.

– Что скажете о в финале?

– Я бы сделал ставку на «Гремио».

– Вы бы поставили на «Гремио»?

– Да, конечно. Они выглядят как хорошая команда.

– Но у них не будет Артура, а это сильный игрок…

– Но я бы все равно поставил на них чуток. Несмотря на этого сукиного сына Роналду…

– Криштиану говорит, что он лучший футболист в истории…

– Скажите ему, чтоб перестал прикалываться (улыбается).

– Если Криштиану – лучший в истории, что это значит применительно к вам?

– Я поэтому и сказал, что хватит прикалываться.

– Так что вы думаете о Роналду?

– Он изумителен.

– И что вам в нем нравится?

– Точность. Еще я признаю, что Криштиану там, где надо, когда команда нуждается в нем. У него это есть. Слушайте, после Кройффа у немногих игроков было это качество.

– А у Кройффа было?

– Да Кройфф играл, когда его ноги пылали. И тут то же самое. Парень выходит на «Камп Ноу», «Барселона» ведет со счетом 1:0… И счет становится 1:1, – сказал аргентинец.

Криштиану Роналду: «Я лучший в истории»

Источник: https://www.sports.ru/football/1058459281.html?ext=subscribe