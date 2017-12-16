Балтийская крепость Пиллау станет мощным туристическим объектом

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Уникальный историко-культурный центр «Балтийская крепость» Пиллау создается в городе Балтийске, он будет функционировать как филиал Центрального военно-морского музея и разместится на территории крепости 18 века.

Создатели музейно-выставочного комплекса, который будет располагаться на нескольких уровнях, учтут роль уникального объекта в знаковых исторических событиях России. Это посещение крепости Петром Великим, эпизодов Семилетней войны, нахождение в крепости российского гарнизона, войны с наполеоновской Францией и взятие цитадели войсками Красной армии в 1945 году.

Кроме познавательной функции, будущий музейно-выставочный комплекс будет располагать площадками для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий, концертов и различного вида исторических реконструкций.

В экспозициях крепости сотрудники музея планируют использовать интерактивные формы взаимодействия с посетителями, а также многочисленные макеты и реконструированные артефакты, датированные различными эпохами.

В перспективе, после проведения проектно-изыскательских работ ивосстановления первозданного вида исторической крепости на территории «Балтийского пятиугольника» будет создан выставочный комплекс, стрелковый тир, открытые экспозиционные площадки для демонстрации артиллерии и якорей. Кроме того, будут оборудованы: концертная площадка, музейные экспозиции, детская тематическая площадка, художественные мастерские и выставочный зал, также будут восстановлены орудийные площадки крепостных бастионов.

Пиллау станет еще одним уникальным для России памятником европейского фортификационного искусства 18-19 веков. Он будет действовать как военно-исторический музейный комплекс с воспитательной, познавательной и развлекательной функциями и площадками для проведения мероприятий военно-патриотической и культурно-просветительской направленности.

Со временем крепость превратится в привлекательный туристический объект для жителей калининградской области, а также станет точкой притяжения российских и зарубежных туристов.