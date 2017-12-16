Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории. Роналду – 12-й, Федерер – 15-й

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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes.

Возглавляет список топ-25 бывший американский баскетболист , который за карьеру, включая зарплату от клубов и спонсорские контракты, заработал 1,85 миллиарда долларов.

1. (баскетбол) – 1,85 млрд долларов 2. Тайгер Вудс (гольф) – 1,7 3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,4 4. Джек Никлаус (гольф) – 1,2 5. Михаэль Шумахер (формула-1) – 1 6. Фил Микельсон (гольф) – 815 миллионов 7. Кобе Брайант (баскетбол), (футбол) – 800 9. Флойд Мэйвезер (бокс) – 785 10. Шакил О’Нил (баскетбол) – 735 11. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 735 12. Криштиану Роналду (футбол) – 725 13. Грег Норман (гольф) – 705 14. Майк Тайсон (бокс) – 700 15. Роджер Федерер (теннис) – 675 16. Лионель Месси (футбол) – 600 17. Алекс Родригес (бейсбол) – 575 18. Джефф Гордон ( ) – 525 19. Оскар Де Ла Хойя (бокс) – 520

20. Мэнни Пакьяо (бокс) – 510 21. Дерек Джитер (бейсбол) – 490 22. Пейтон Мэннинг (американский футбол), (баскетбол) – 480 24. Эвандер Холифилд (бокс) – 475 25. Андре Агасси (теннис) – 470.

Источник: https://www.sports.ru/football/1058472239.html?ext=subscribe