У Мхитаряна проблемы с Моуринью. Кажется, он уедет из «МЮ»

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Генрих Мхитарян окончательно пропал из состава «Манчестер Юнайтед»: в последних пяти матчах его не было не то что в запасе, а даже в официальной заявке. Жозе Моуринью открыто говорит, что ему не нравится форма армянина: «Я был недоволен его игрой в последнее время. Речь не об одном или двух матчах, а о трех, четырех или пяти».

По данным ESPN, недавно у Мхитаряна и Моуринью произошел сильный конфликт. В конце ноября Жозе при всей команде анализировал матч против «Брайтона» (1:0, Генрих вышел на замену на 20 минут) и отдельно сказал о слабых оборонительных действиях и одной серьезной ошибке Мхитаряна. Тот не согласился и начал спорить. Моуринью разозлился, и беседа продолжилась в коридоре. С тех пор Мхитаряна нет в заявке.

Конфликт заполыхал в конце ноября, но взаимопонимание было потеряно еще в начале месяца, когда Моуринью заменил Мхитаряна в матче против «Челси» (0:1). Мощнее всех полузащитника тогда раскритиковал эксперт Sky Sports Джейми Каррагер: он сказал, что при Мхитаряне «МЮ» играл вдесятером. С тех пор армянин не выходил в стартовом составе.

Мхитарян прекрасно начал сезон – 1 гол и 5 ассистов в первых 5 турах. По системе «гол+пас» это даже больше, чем за весь прошлый сезон. «Он стартовал хорошо, но потом начал пропадать, – отметил Моуринью. – Его игра, результативность, прессинг и общая польза для команды все снижались и ухудшались. Этого достаточно, чтобы вывести игрока из состава. Остальные работают, чтобы получить свой шанс».

По информации Manchester Evening News, Мхитарян проводит дополнительные тренировки в зале, чтобы поддерживать форму и скорее вернуться в основу. Но пока без шансов. «На скамейке запасных могут находиться только шесть полевых футболистов, и я стараюсь соблюдать баланс. У меня в запасе были два защитника и Блинд, который может сыграть на разных позициях, был Янг, который закрывает все фланги. Еще полузащитник Эррера, нападающий Ибрагимович, а также Рэшфорд – второй форвард и вингер. В основе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если я выпускаю Мхитаряна, у меня не будет кого-то из этих ребят. Сейчас я доверяю другим – они заслуживают свое место», – сказал Моуринью на этой неделе.

Скоро Мхитарян может покинуть Манчестер – им интересуются как минимум «Интер» и дортмундская «Боруссия».

«У каждого игрока есть своя цена. За правильную цену игрок может уйти. Это мой тренерский подход, если клубу нужен мой совет. Если игрок чем-то недоволен и если за него предлагают хорошие деньги, я не могу отказать», – подытожил Моуринью.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1507874.html?ext=subscribe