Федор Смолов стал лауреатом Ежегодной премии «Спортсмен Кубани»

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Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов победил в интернет-опросе по определению лауреата Ежегодной премии «Спортсмен Кубани», организатором которой выступает Федерация спортивных журналистов Кубани.

По традиции в конце года Федерация спортивных журналистов Кубани объявляет десятку лучших спортсменов, представляющих Краснодарский край. Единоличного же победителя премии выбирают болельщики в ходе интернет-голосования (http://kubsport.ru/2017 ) на портале «Кубанский спорт.RU» и официальном сайте федерации.

Победителем премии «Спортсмен Кубани 2017» с результатом 23,2 процента стал футболист «Краснодара» и национальной сборной России Федор Смолов. В шорт-лист номинантов журналисты включили 27-летнего нападающего за то, что второй год кряду он стал лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги.

В разные годы победителями премии становились такие известные звезды отечественного и мирового спорта, как чемпион мира по боксу среди профессионалов Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина и другие…

В шорт-лист номинантов на премию 2017 года также вошли: Елена Веснина (теннис), Вячеслав Красильников (пляжный волейбол), Сергей Шубенков (легкая атлетика), Дмитрий Ушаков (прыжки на батуте), Роман Калашников (пляжный гандбол, «Екатеринодар»), Степан Марянян (греко-римская борьба), Виктор Мелантьев (гребля на байдарках и каноэ) и Анастасия Романова (тяжелая атлетика). Также была представлена групповая номинация — бобслеисты сборной России: пилот Александр Касьянов и разгоняющие Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко.

Премия «Спортсмен Кубани 2017» организована Федерацией спортивных журналистов Кубани совместно с Олимпийским советом Краснодарского края и при поддержке краевого Союза журналистов.

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России