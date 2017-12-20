В трех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 открылись центры выдачи FAN ID

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Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров открыл центры выдачи паспортов болельщика (FAN ID) в трех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018: Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В церемонии открытия приняли участие представители субъектов Российской Федерации и болельщики, которые были отобраны представлять всех любителей футбола своего города-организатора. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

«Я прекрасно помню, как коллеги из FIFA выражали серьезные сомнения в надежности системы идентификации болельщиков. Наша практика доказала, что это единственная возможность совместить комфорт и безопасность зрителя на стадионе. Сегодня мы, опираясь на опыт выдачи почти 500 тысяч паспортов болельщика в рамках Кубка конфедераций, заявляем о готовности выдать два миллиона FAN ID российским и иностранным зрителям. Мы запустим около 20 центров на территории России и уже получили более 90 тысяч заявок на оформление», — прокомментировал Николай Никифоров.

Сегодня в России работают уже восемь центров выдачи паспортов болельщика. 8 декабря 2017 года открылись двери центров в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде.

Паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Получить его должен каждый, кто приобрел билет на матч. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом паспорт болельщика обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения Чемпионата мира-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

Подробная информация о паспорте болельщика и его получении размещена на сайте www.fan-id.ru.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации