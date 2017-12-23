Виктор Шнайдер: «Натурализация иностранных футболистов убьёт российский футбол»

/Спорт и туризм/

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что успешно сдал тесты, необходимые для получения гражданства России, и должен получить российский паспорт в ближайшие месяцы. Он выразил радость по поводу того, что у него будет шанс сыграть за сборную России на чемпионате мира — 2018. Ситуацию прокомментировал директор по спортивной экспертизе компании Mostbet Виктор Шнайдер:

«Конечно, натурализация в наше время - дело вполне себе привычное и общепринятое в спортивном мире. Однако, на мой взгляд,

злоупотреблять этим ни в коем случае нельзя. Одно дело, когда футболист получал футбольное образование в России, и совсем другое - когда он, отыграв в нашей стране несколько лет, получает право играть за сборную. На мой взгляд, это неправильно. Во-первых, у молодых футболистов может потеряться стимул расти, потому что подсознательно они могут понимать, что на их место в сборную всегда смогут буквально купить легионера, как в клуб. Но самое главное - у футбольных чиновников потеряется стимул развивать детский футбол. Действительно, зачем вливать большие средства в воспитание юных футболистов, если можно будет за куда меньшую сумму «сделать» гражданство условному бразильцу и поставить его в состав сборной? Я ни в коем случае не против Ари, он великолепный игрок и замечательный человек, но подобная практика натурализации, на мой взгляд, убьёт российский футбол окончательно».

Источник: "Mostbet1"