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Деды Морозы в Геленджике пересели на велосипеды

Проводить уходящий год велозаездом по набережной курорта в этом году решили порядка 150 человек.

         Среди тех, кто преодолел дистанцию в 3 километра по набережной Геленджика были и гости из Новороссийска. Самому юному участнику мероприятия в этом году – 6 лет, а самому взрослому – 69 лет.

  Удачи на старте и здоровья в Новом году всем участникам велозаезда пожелал глава Геленджика Виктор Хрестин. Поддерживали спортивных Дедов Морозов на протяжении всей дистанции жители и гости курорта, а также сказочные персонажи. На финише участников велозаезда угощали теплым чаем и сладкими угощениями.  А накануне в костюмах зимних волшебников от кинотеатра «Буревестник» до Центральной площади на велосипедах и самокатах проехали воспитанники детских садов Геленджика.

         Свои транспортные средства юные участники мероприятия украсили мишурой и другой новогодней атрибутикой.

         Велозаезд маленьких Дедов Морозов и Снегурочек в Геленджике прошел во второй раз.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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