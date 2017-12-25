Деды Морозы в Геленджике пересели на велосипеды

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Проводить уходящий год велозаездом по набережной курорта в этом году решили порядка 150 человек.

Среди тех, кто преодолел дистанцию в 3 километра по набережной Геленджика были и гости из Новороссийска. Самому юному участнику мероприятия в этом году – 6 лет, а самому взрослому – 69 лет.

Удачи на старте и здоровья в Новом году всем участникам велозаезда пожелал глава Геленджика Виктор Хрестин. Поддерживали спортивных Дедов Морозов на протяжении всей дистанции жители и гости курорта, а также сказочные персонажи. На финише участников велозаезда угощали теплым чаем и сладкими угощениями. А накануне в костюмах зимних волшебников от кинотеатра «Буревестник» до Центральной площади на велосипедах и самокатах проехали воспитанники детских садов Геленджика.

Свои транспортные средства юные участники мероприятия украсили мишурой и другой новогодней атрибутикой.

Велозаезд маленьких Дедов Морозов и Снегурочек в Геленджике прошел во второй раз.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик