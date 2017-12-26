Каждая пятая семья на Юге России рассматривает духовных туризм как вид бюджетного отдыха в новогодние праздники

/Спорт и туризм/

По данным аналитического агентства Price&Quality Agency, из-за сложного материального положения, около 50% жителей южных регионов РФ в этом году решили отказаться от длительных новогодних поездок, а количество выезжающих на праздники за границу сократилось до 3%. В этом свете популярностью начал пользоваться духовный туризм – путешествия по храмам, монастырям и святым местам в пределах своего региона.

«Если до кризиса количество граждан, рассматривающих это направление, как вид проведения досуга можно было пересчитать по пальцам, то сейчас каждая пятая российская семья стала рассматривать такую перспективу, - поделился наблюдениями управляющий партнер аналитического агентства Алексей Репин. – Люди стали воспринимать поездки по святым местам как семейный отдых, как возможность рассказать о культурных традициях детям, учитывая, что стоимость таких путешествий минимальна, направление завоевывает популярность».

Основной принцип экономии в таких поездах, по словам члена Ассоциации искусствоведов (АИС) профессора Свято-Филаретовского православно-христианского института Александра Копировского, - совершать их самостоятельно, во-первых, это позволяет настроиться на определенный духовный лад, а во-вторых, избежать траты времени на посещение «коммерческих точек», куда привозят туристов организаторы, чтобы продать дорогостоящие сувениры или еду. «В первую очередь путешествия по церковно-историческим местам полезны для детей, которым родители могут показать и рассказать о культуре и обычаях своего народа, ведь церкви и монастыри являются уникальными памятниками архитектуры, которые сосредотачивают в себе все культурное наследие от сотворения мира. Некоторые из них сохранились еще с 11-12 веков и передают уникальные особенности быта домонгольской Руси», - рассказал Александр Копировский.

Сэкономить в таких поездках можно не только на посещении растиражированных туристических точек, но также на питании и проживании. По словам г-на Копировского, в большинстве действующих монастырей можно остановиться на ночлег либо бесплатно, либо за пожертвование, размер которого каждый постоялец определяет в меру своих возможностей. Еда в местных трапезных зачастую дешевле, чем в городе и готовится местными поварами исключительно из натуральных продуктов, что гарантирует ее экологичность и безопасность.

Самыми интересными, с исторической точки зрения, местами на Юге России считаются:

- Свято-Георгиевский храм в Краснодаре. Он имеет более чем тысячелетнюю историю. Согласно исторической легенде в 891 году, на том месте, где сейчас стоит храм, случился мощный ураган. Местные жители взмолились о помощи, и в ответ на их молитвы спустился с неба Святой Григорий и ветер утих. В благодарность люди возвели храм и назвали его в честь Григория-Победоносца.

- Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре. Является историческим памятником архитектуры в Краснодаре. Это основной храм епархии Екатеринограда и Кубани, он считается одним из самых больших соборов России.

- Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. Отличается тем, что практически в точности повторяет храм Христа Спасителя в Москве. Это сходство обусловлено тем, что был использован проект столичного архитектора К.Тона, автора главного кафедрального собора Москвы.

- Успенский собор Астраханского кремля в Астрахани. Это крупнейший православный храм города. Первый небольшой деревянный собор, появившийся на месте нынешнего храма, был построен в 1568 г. игуменом Кириллом. Позднее в начале 90-х гг. XVI ст. в город был направлен игумен Феодосий, главной задачей которого было возвести новую соборную церковь. Строительство нового каменного храма у восточной стены кремля было закончено в 1602 г. Его освятили в честь Успения Божией Матери.

- Белая мечеть в Астрахани. Имеет еще татарское название Ак-Мечеть, известна также как Гилянская. Среди культовых архитектурных комплексов города мечеть выделяется чистотой белых стен, увенчанных голубыми, цвета южного неба крышами, и стремительными очертаниями минарета.

- Католический храм Тайной Вечери в Ростове-на-Дону. Является действующим римско-католическим приходом Саратовской епархии Святого Климента.

- Буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте. Является самым крупным буддийским храмом не только на территории Республики Калмыкия, но и во всей Европе.