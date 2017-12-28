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Российские биатлонисты в четвертый раз в истории выиграли «Рождественскую гонку»

28 декабря российские биатлонисты Екатерина Юрлова и Алексей Волков одержали победу в «Рождественской гонке», которая прошла в немецком Гельзенкирхене.

Эта победа стала четвертой для россиян в шоу-гонке. Впервые команда из России выиграла турнир в 2007 году, тогда чемпионы мира Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко финишировали первыми.

В сезоне-2010/11 в гонке, перенесенной на март, победу одержали Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

В 2012 году Юрлова и Антон Шипулин опередили французов Мартена Фуркада и Мари Дорен Абер.

Всего на счету российских спортсменов 9 попаданий на подиум «Рождественской гонки» (4-2-3).

Источник: https://www.sports.ru/biathlon/1058801956.html

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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