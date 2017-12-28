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Василий Уткин: «Яркость Карпина позволяет некоторым забывать о том, каких результатов достиг с ним «Спартак»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером «Ростова».

«Карпин – тренер, с которым нужно иметь терпение сотрудничать. Он человек яркий и в высшей степени профессиональный. И только его яркость позволяет некоторым забывать о том, каких результатов достиг с ним «Спартак».

Он вывел команду в Лигу чемпионов со второго места, в последнем туре вырвав победу в сложнейшем матче. Тогда за это место боролись «Рубин» Бердыева, ЦСКА и еще был «Зенит».

По послужному списку это очень хороший тренер для «Ростова».  Ему не приходится выбирать. Он мне сказал, что год сидел без работы и конечно хочет работать с «Ростовом», – сказал Уткин.

Источник: https://www.sports.ru/football/1058781047.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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