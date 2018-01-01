В Мексике футболист убил арбитра из-за красной карточки – подробности инцидента

/Спорт и туризм/

Медики неделю боролись за жизнь арбитра, однако спасти его не удалось.

В Мексике скончался футбольный судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капитильо после того, как на него было совершено нападение во время поединка любительских команд, передает "Российский Диалог" со ссылкой на The Daily Mail. Во время матча один из футболистов нанес травму арбитру из-за того, что тот показал ему красную карточку. После случившегося Капитильо доставили в медицинское учреждение, где он неделю находился в состоянии комы, а затем скончался. Игрок, нанесший судье смертельную травму, взят под стражу. В Ассоциации арбитров Мексики обещают предпринимать все необходимые меры, чтобы добиться справедливого наказания для виновника. Ранее сообщалось, как в Харькове во время любительского турнира по футзалу тренер выбежал на площадку и ударил в челюсть судью за удаление игрока. Арбитра спасло то, что игроки оперативно оттащили дебошира в сторону.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/131678_1514832815