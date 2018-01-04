С 1 января 2018 года запускается система «электронная путевка»

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С начала следующего года вступает в силу закон от 02.03.2016 в 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» в части внедрения системы «Электронная путевка».

«Электронная путевка» - информационная система, разработанная Ростуризмом, в которую туроператоры с 1 января 2018 года должны вносить данные по каждому проданному туру.

Сейчас «Электронной путевкой» в тестовом режиме пользуются около 100 туроператоров, уже опробовав систему на небольшом количестве туристических заявок. Тестирование идет на протяжении всего проекта, на каждом этапе.

«Электронная путевка станет неплохим государственным инструментом по регулированию туристического рынка, с ее внедрением появится возможность оперативного получения точных данных о количестве наших граждан, отдыхающих в других странах, сроках их пребывания, датах вылета и отелях, в которых они размещены. Данная система позволит повысить прозрачность рынка туристических услуг и качество турпродукта» - считает заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

В свою очередь, турист, зная номер своей электронной путевки, может зайти на сайт Ростуризма, ввести этот номер, авторизоваться и получить данные о статусе электронной путевки: «оплачено», «требует оплаты», «частично оплачено» и другое. А агенты продолжат работать в привычном формате: с точки зрения продажи туристического продукта ничего не поменяется.

«В системе «Электронная путевка» учтены все требования по информационной безопасности и защите персональных данных. Сейчас на сайте Ростуризма создана специальная страница «Электронная путевка», на которой размещены инструкции по подключению и эксплуатации системы», - сказал депутат.

Источник: Госдума РФ