Вячеслав Малафеев о Смолове: «Журналисты отыскивают информацию, домысливают ее и говорят как о факте, который скоро произойдет»

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Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слухи о возможном переходе в петербургский клуб нападающего Федора Смолова.

«Приведу один пример, который достаточно хорошо характеризует трансферные слухи: переход Габулова в , который случился на днях. Все произошло внезапно, потому что основные события всегда остаются в тени.

Общественность узнает о них только, когда все уже осуществилось. Слухов о Смолове и других игроках будет очень много. Обязательно появятся новые догадки и домыслы.

Каждый болельщик видит себя в роли спортивного директора или президента, ищет какие-то варианты, основываясь на открытой информации.

Журналистская братия тоже не спит, постоянно пытается находиться в курсе событий, по крохам отыскивает информацию, домысливает ее и говорит о ней как о факте, который скоро произойдет», – сказал Малафеев.

Источник: https://www.sports.ru/football/1058943402.html?ext=subscribe