ФУРКАД ВЫИГРАЛ. А ГДЕ ЖЕ НАШИ?

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Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Лучший из россиян Антон Шипулин стал 12-м.

Стартовая позиция практически не оставляла Шипулину надежд на высокий результат. 28-е место в 1 минуте и 43 секундах отставания от лидера – это самая трясина, середина протокола. Биатлонисты здесь располагаются в считанных секундах друг от друга, а цена одного точного выстрела – десяток или даже более мест на финише. Выбраться отсюда и дотянуться до медальных разборок крайне сложно.

Тем не менее, Антону удалось вплотную приблизиться к борьбе за первую "десятку" и с одним промахом прорваться на 12-е место. Рывок на 16 позиций, по сравнению со спринтом – это, конечно, весьма достойно. Но 46 секунд проигрыша на трассе норвежцу Йоханнесу Бе все-таки внушают опасения. Для сравнения, товарищ по команде Александр Логинов проиграл Бе-младшему на лыжне всего 28 секунд. 20 "лишних" секунд – это практически цена штрафного круга, то есть слишком много.

Еще на декабрьских этапах Кубка мира Шипулин был в целом быстрее Логинова. Сейчас же на протяжении всего этапа в Оберхофе Александр доказывает свое лидерство на трассе. Тенденция развития формы нашего лидера настораживает. Дай бог, чтобы это оказалась просто усталость после длительного сбора и уже в Рупольдинге Антон разбежался. Иначе что-то кардинально изменить за месяц до Олимпиады уже будет крайне сложно.

Выступление в преследовании Максима Цветкова и Антона Бабикова иначе, как катастрофой, не назовешь. И дело тут даже не только в том, что они расположились в протоколе соответственно на 45-й и 55-й позициях. Были на нашей памяти места и похуже. Ужаснуться заставляют обстоятельства, при которых эти позиции были завоеваны.

Так, Цветков показал абсолютно худший результат на лыжне среди всех 57 финишировавших участников. То есть медленнее Максима в этот день на трассе не было вообще никого, включая малоизвестных эстонцев, финнов и прочих представителей биатлонного "третьего мира". Цветковпроиграл только на трассе Бе-младшему 2 минуты и 46 секунд. Неудивительно, что даже приличная стрельба с одним промахом позволила россиянину подняться всего на одну позицию, по сравнению со спринтом.

Возможное объяснение для подобной гонки – это болезнь или травма. Вопрос, зачем в таком состоянии выходить на дистанцию. О том, что данный результат может быть объективным показателем готовности спортсмена, даже думать не хочется.

По-своему отличился в Оберхофе и самый позитивный наш биатлонист – Антон Бабиков. Если Цветков был худшим на трассе, Бабиков – одним из худших в стрельбе. На четырех рубежах он умудрился допустить семь промахов: 1—3—2—1. Плохо, что ошибался Бабиков стабильно на каждой стрельбе, то есть срыв никак не объяснить внезапным порывом ветра или поломкой прицела. Да и условия для работы на рубеже в этот день были вполне приемлемыми – стабильная стрельба лидеров это подтвердила.

Характерно, что Бабиков и Цветков рассматриваются как твердые члены эстафетного квартета. Как вывести их из пике и почему они вообще там оказались? Тренерам еще предстоит поломать голову...

Источник: http://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/furkad-vyigral-a-gde-zhe-nashi-1356011/?utm_source=push&utm_campaign=web