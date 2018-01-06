ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ВПЕРВЫЕ ОБЫГРАЛА КАНАДУ В МАТЧЕ МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018

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Молодежная сборная России победила Канаду со счетом 3:2 в стартовом матче женского чемпионата мира 2018 года (U18). В составе россиянок отличились Мария Александрова, Дарья Белоглазова и Оксана Братищева.

Отметим, что российские хоккеистки впервые обыграли канадок в рамках молодежного чемпионата мира, который проводится с 2008 года. Команды уже встречались шесть раз, россиянки проиграли с общим счетом 10:26.

Главный тренер сборной Канады Делани Коллинс после стартового матча на женском молодежном чемпионате мира-2018 против России (2:3) подчеркнула, что ее команда очень расстроена после поражения. Специалист также добавил, что канадки были под влиянием российских болельщиков.

– Очень расстроены после сегодняшнего поражения, – сказала Коллинс. – Это очень здорово для фанов и исторический момент для женского хоккея. Победа порадовала зрителей, и это очень здорово.

Напомним, что в группе А, помимо России и Канады, играют США и Швеция.

Источник: http://www.sport-express.ru/hockey