Стадиону дали имя

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В Геленджике определили название футбольного стадиона в селе Дивноморское. Теперь спортивный объект будет носить имя «Юность».

Конкурс на лучшее название стадиона был объявлен главой Геленджика Виктором Хрестиным в декабре прошлого года на встрече с местными футбольными командами, тренерами и болельщиками. В течение месяца жители и гости Геленджика предлагали свои варианты названия стадиона в социальных сетях и присылали их на электронную почту управления по физической культуры и спорта городской администрации.

В общей сложности было предложено более 30 вариантов названий. Наиболее популярными из которых стали «Дивный», «Юность», «Победа», «Триумф» и «Молодежный». Итоги конкурса были подведены сегодня в администрации Геленджика на встрече с участием главы города, его заместителей и директоров спортивных школ муниципального образования.

В ходе обсуждения было принято решение, что стадион в селе Дивноморское будет носить имя «Юность», которое предложила Елена Царегородцева.

Виктор Хрестин поблагодарил всех участников конкурса, особенно отметив активность Сослана Икоева, Сергея Кириллова, Карины Абгарян, Игоря Шаповалова, Инессы Гранд, Татьяны Мирошниковой, Евгения Панова, Эльвиры Кочур, Евгения Мустакиди, Анастасии Ерохиной, Дениса Попова и Анатолия Литвиненко.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик