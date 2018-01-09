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Кузбасским туристам грозят сразу несколько смертельных вирусов

Роспотребнадзор по Кемеровской области выступил с обращением к кузбассовцам, планирующим выезд за рубеж. По информации экспертов, туристам сразу в нескольких странах грозят смертоносные заболевания.

Так в Йемене зафиксирована вспышка холеры. С апреля 2017 года там заболело 368 тысяч человек, погибли свыше 1800 человек.

Страны Африки переживают рост заболеваемости чумой. За последние пять лет там зарегистрировано более 3 тысяч случаев. Наиболее неблагоприятная обстановка по этой болезни – в Конго и Мадагаскаре. На Мадагаскаре с августа 2017 года от чумы умерло больше 200 человек.

Наиболее острая ситуация касается очагов геморрагических лихорадок, вызванных различными вирусами, в том числе вирусом Зика. В настоящий момент его распространение зафиксировано на территории северной Австралии, Южной Азии, Африки, а также в Северной и Южной Америке, в том числе на побережье США.

Роспотребнадзор рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок.

Источник: https://news.vse42.ru/feed/show/id/27694904

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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