В Геленджике прошла седьмая Спартакиада среди команд сельских округов

/Спорт и туризм/

Любители спорта и приверженцы здорового образа жизни (около ста человек из Архипо-Осиповского, Пшадского, Дивноморского и Кабардинского сельских округов) соревновались в шести дисциплинах: стритболе, волейболе, перетягивании каната, гиревом спорте, настольном теннисе и дартсе.

Удачи спортсменам на торжественном открытии Спартакиады пожелал глава муниципалитета Виктор Хрестин.

- Приятно отметить, что Геленджик лидирует в краевом рейтинге среди городов Кубани по численности жителей, систематически занимающихся спортом. Этому, несомненно, способствует строительство новых спортивных площадок, стадионов, установка уличных тренажеров. Желаю вам хороших результатов на этих соревнованиях и новых спортивных достижений.

В результате спортивной борьбы победителями седьмой Спартакиады стала команда Дивноморского сельского округа, серебро - у команды Архипо-Осиповского сельского округа, на третьем месте пьедестала почета расположилась команда Кабардинского сельского округа.

Также по итогам Спартакиады были награждены участники, занявшие призовые места в личном первенстве.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик