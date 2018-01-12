Во Владикавказе стартовал Чемпионат 58 общевойсковой армии ЮВО по армейскому рукопашному бою
Во Владикавказском гарнизоне начался восьмой открытый Чемпионат 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, по армейскому рукопашному бою.
В Чемпионате принимает участие около 150 военнослужащих из Республик Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Южная Осетия.
Военнослужащие борются за право войти в армейскую сборную в поединках по семи весовым категориям. Спортсмены соревнуются в командно-личном зачете по смешанной системе с выбыванием после 6-и штрафных очков.
«Армейский рукопашный бой формирует у военнослужащего смелость, решительность в действиях не только на спортивной площадке, но и в боевых условиях, при выполнении задач тактических учений, то есть военнослужащий крепнет в психологическом плане», - отметил помощник командующего общевойсковой армии по физической подготовке подполковник Андрей Цацин.
Победители Чемпионата будут награждены ценными призами, кубками и медалями. Лучшие бойцы будут представлять общевойсковую армию на этапе чемпионата Южного военного округа.
Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа
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