Во Владикавказе стартовал Чемпионат 58 общевойсковой армии ЮВО по армейскому рукопашному бою

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Во Владикавказском гарнизоне начался восьмой открытый Чемпионат 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, по армейскому рукопашному бою.

В Чемпионате принимает участие около 150 военнослужащих из Республик Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Южная Осетия.

Военнослужащие борются за право войти в армейскую сборную в поединках по семи весовым категориям. Спортсмены соревнуются в командно-личном зачете по смешанной системе с выбыванием после 6-и штрафных очков.

«Армейский рукопашный бой формирует у военнослужащего смелость, решительность в действиях не только на спортивной площадке, но и в боевых условиях, при выполнении задач тактических учений, то есть военнослужащий крепнет в психологическом плане», - отметил помощник командующего общевойсковой армии по физической подготовке подполковник Андрей Цацин.

Победители Чемпионата будут награждены ценными призами, кубками и медалями. Лучшие бойцы будут представлять общевойсковую армию на этапе чемпионата Южного военного округа.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа