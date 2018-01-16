Бесплатный аудиогид стал доступен в поездах на участке Сочи – Имеретинский Курорт

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Пассажиры поездов, курсирующих по маршруту Сочи – Имеретинский Курорт, теперь могут воспользоваться бесплатным аудиогидом.

Запись экскурсионной программы по главным достопримечательностям Черноморского побережья, расположенным вблизи железной дороги, выложена на специальном ресурсе izi.TRAVEL.

Инициатором создания аудиогида выступила компания «Кубань Экспресс-Пригород», которая выступает перевозчиком на пригородных маршрутах Краснодарского края. По мнению ее руководства, специальная программа даст возможность пассажирам пригородных «Ласточек» и других поездов узнать много интересного об истории создания архитектурных сооружений, которые встречаются по пути следования на обозначенном маршруте, а также об уникальной природе Большого Сочи.

Воспользоваться аудиогидом можно установив на телефон соответствующее приложение через GooglePlay или AppStore.

Источник: Служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"