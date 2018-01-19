/Спорт и туризм/

Всегда готовы: более 8,5 тысяч геленджичан сдали нормы ГТО в 2017 году!

А мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципалитета в минувшем году было проведено 46.

За лучшую организацию работы по внедрению комплекса Геленджик стал победителем краевого конкурса, который проводился министерством физической культуры и спорта Краснодарского края в целях оценки деятельности муниципалитетов по внедрению комплекса и стимулирования деятельности городов на повышение уровня физической подготовленности населения.

Работа муниципалитетов оценивалась по четырем основным направлениям: организация и проведение мероприятий, кадровое обеспечение, материально-техническая база и финансирование.

За победу в конкурсе Геленджик получит комплект инвентаря и оборудования для выполнения испытаний комплекса ГТО на общую сумму 500  тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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