Борис Ротенберг: «На примере Сироткина юные гонщики увидят, что можно попасть в международные серии по спортивному принципу»

Основатель гоночной программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг считает, что попадание Сергея Сироткина в станет примером для молодых российских гонщиков, которые увидят, что можно добиться успеха и пробиться в ведущие гоночные серии мира по спортивному принципу.

«У нас были опасения, что мы не справимся, но теперь она существует в полном объеме – от картинга до «Формулы-1». Спасибо Сергею Сироткину, который своим талантом и усердием доказал, что готов к «Ф-1». Теперь он пример для наших юных гонщиков, они увидят, что можно попасть в международные серии по спортивному принципу», – цитирует Ротенберга autosport.com.ru.