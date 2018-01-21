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Борис Ротенберг: «На примере Сироткина юные гонщики увидят, что можно попасть в международные серии по спортивному принципу»

Основатель гоночной программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг считает, что попадание Сергея Сироткина в «Уильямс»станет примером для молодых российских гонщиков, которые увидят, что можно добиться успеха и пробиться в ведущие гоночные серии мира по спортивному принципу.

«У нас были опасения, что мы не справимся, но теперь она существует в полном объеме – от картинга до «Формулы-1». Спасибо Сергею Сироткину, который своим талантом и усердием доказал, что готов к «Ф-1». Теперь он пример для наших юных гонщиков, они увидят, что можно попасть в международные серии по спортивному принципу», – цитирует Ротенберга autosport.com.ru.

Источник: https://www.sports.ru/others/automoto/1059389371.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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