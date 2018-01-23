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Падди Лоу: «Выбрали Сироткина, потому что для «Уильямса» он оказался идеальным вариантом»

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу рассказал, что команда рассматривала кандидатуру Даниила Квята, но в итоге сделала выбор в пользу Сергея Сироткина.

«Мы рассматривали много пилотов. В их числе был и Квят. Это быстрый пилот, и я уверен, что его ждет большое будущее. Он достоин «Формулы-1». Но мы выбрали Сергея, потому что для нас он оказался идеальным вариантом», – цитирует Лоу autosport.com.ru.

Источник: https://www.sports.ru/others/automoto/1059483852.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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Падди Лоу: «Выбрали Сироткина, потому что для «Уильямса» он оказался идеальным вариантом»