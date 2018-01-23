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13 анапских санаториев участвуют в краевой программе «Южная здравница»

В разработанной министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края маркетинговой программе появились новые участники-предприятия и комплексные туры по двухнедельному лечению. В их числе — 13 здравниц из Анапы.

Программа «Южная здравница» — это предложения комплексных оздоровительных туров на 7, 14 дней и на 21 день со скидками до 50%. Льготные туры действуют до 1 мая 2018 года.   

В списке участников уже свыше 55 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением, расположенных на территории 12 муниципальных образований. Анапу представляют 13 здравниц. Предложения есть на любой вкус: и по длительности пребывания в санатории, и по разнообразию программ оздоровления и реабилитации.   

Например, стоимость самого недорогого недельного тура с двумя видами процедур, трехразовым питанием по системе «заказное меню», оздоровлением с применением природных лечебных грязей и минеральной воды, составляет чуть более 7500 рублей для одного человека.

Стоимость зависит от пакетных туров, уровня предприятия, выбранной программы по лечению, категории номера и питания. С перечнем предприятий-участников краевой маркетинговой программы «Южная здравница», их комплексными турами можно ознакомиться на сайте министерства курортов края. Подробнее — по телефону горячей линии ведомства: 8-800-200-60-90, а также по телефонам предприятий, участвующих в программе.

Источник: Пресс-служба администрации МО Анапа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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