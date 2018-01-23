13 анапских санаториев участвуют в краевой программе «Южная здравница»

/Спорт и туризм/

В разработанной министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края маркетинговой программе появились новые участники-предприятия и комплексные туры по двухнедельному лечению. В их числе — 13 здравниц из Анапы.

Программа «Южная здравница» — это предложения комплексных оздоровительных туров на 7, 14 дней и на 21 день со скидками до 50%. Льготные туры действуют до 1 мая 2018 года.

В списке участников уже свыше 55 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением, расположенных на территории 12 муниципальных образований. Анапу представляют 13 здравниц, среди них санатории «ДИЛуч», «Эллада», «Рябинушка», «Русь», «Родник», «Мотылек», пансионат «Полярные зори» и другие. Предложения есть на любой вкус: и по длительности пребывания в санатории, и по разнообразию программ оздоровления и реабилитации.

Например, стоимость самого недорогого недельного тура с двумя видами процедур, трехразовым питанием по системе «заказное меню», оздоровлением с применением природных лечебных грязей и минеральной воды, составляет чуть более 7500 рублей для одного человека.

Стоимость зависит от пакетных туров, уровня предприятия, выбранной программы по лечению, категории номера и питания. С перечнем предприятий-участников краевой маркетинговой программы «Южная здравница», их комплексными турами можно ознакомиться на сайте министерства курортов края. Подробнее — по телефону горячей линии ведомства: 8-800-200-60-90, а также по телефонам предприятий, участвующих в программе.

На выставке «Анапа – самое яркое солнце России» обсудят инновации в туристской сфере

С 7 по 9 февраля в городе-курорте состоится 25 специализированная Международная туристская выставка «Анапа – самое яркое солнце России». Ее программа насыщена событиями и включает круглые столы по актуальным вопросам санаторно-курортной отрасли, семинары, презентации, инфотуры и другие мероприятия.

Торжественное открытие выставки пройдет 7 февраля в спортивном комплексе в селе Витязево. Также в этот день будет презентован новый бренд «Вместе под солнцем!» и представлена концепция бренд-бука. Не менее интересны заседания двух тематических круглых столов. Первый носит название «Межотраслевой турпродукт. Создаем новые тренды», а его модератором выступает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Второй посвящен теме «Перспективы развития промышленного туризма в Краснодарском крае», и здесь модератор – департамент промышленной политики Кубани.

Второй день работы туристской выставки также насыщен событиями. В санаторно-курортном комплексе «ДиЛУЧ» состоится юбилейная 15-я Международная научно-практическая медицинская конференция, которая объединит ученых-курортологов из России и стран дальнего зарубежья.

В Витязево продолжат работу круглые столы. Их темы: «Инновации в детском отдыхе», «Новые формы организации досуга и анимации как способ привлечения отдыхающих» и «Инструменты интернет-маркетинга в туризме». Также 8 февраля в конференц-зале спортивного комплекса пройдет бизнес-семинар «Продвижение объектов гостиничного бизнеса и санаториев в Интернете», семинар «Краснодарский край vs Турции. Предпочтения россиян в 2017 году по бронированию объектов размещения, тренды 2018 года», презентация «Нестандартный подход к интерьерному оформлению отеля». Прозвучит доклад «Как настроить онлайн-продажи к летнему сезону».

В последний день работы выставки «Анапа – самое яркое солнце России» состоится заседание круглого стола на актуальную тему «Инновации в туристской сфере». Кроме того, 8 и 9 февраля будут организованы ознакомительные информационные туры по объектам размещения для туроператоров.

В деловой программе возможны изменения и дополнения. По всем вопросам можно обращаться по тел. 8 (86133) 307-36, 396-68.