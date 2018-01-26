Открытый фестиваль «Street Workout» пройдет в Геленджике

/Спорт и туризм/

Продемонстрировать свое спортивное мастерство и физические способности в спортивном комплексе ЦСКА города-курорта соберутся лучшие уличные гимнасты со всей Кубани.

Соревнования пройдут по двум дисциплинам: «воркаут-батлы» и «силовое троеборье». Первая дисциплина представляет собой дуэль двух спортсменов, которые по очереди показывают зрелищные элементы на турниках, брусьях, земле, которые будут оцениваться по качеству, сложности и виртуозности исполнения. Наиболее сильный участник из пары проходит в следующий тур соревнований.

Помимо спортивной части мероприятия, предусмотрена и развлекательная: выступления творческих коллективов, а также розыгрыш призов.

Завершится фестиваль семинаром, на котором расскажут об истории развития воркаута на территории Краснодарского края, а также основных техниках исполнения элементов. Стоит отметить, что в рамках мероприятия свое мастерство покажут не только участники фестиваля, но и судьи.

Пройдет фестиваль «Street Workout» 31 января. Начало мероприятия – в 12.00.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик