Чемпион Геленджика по мини-футболу станет известен  28 января

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На предстоящих выходных на стадионе «Юность» в селе Дивноморское пройдут финальные игры зимнего первенства города по мини-футболу среди команд первой лиги.

Турнир проходит на курорте уже в 31-й раз. В этом году в нем принимают участие 19 команд, которые разделены на 2 лиги. В первой представлены более сильные коллективы, во второй – набирающиеся опыта.

Лидером первой лиги на сегодняшний день является команда «Кабардинка», набравшая 32 очка. Команда «ПАОК» отстает от лидера на 4 очка, а команда «Дивноморск» - на 7 очков.

Во второй лиги первое место занимает команда «Атлетико-Дивноморск» (45 очков), второе – «Ника» (44 очка), третье – команда «Геленстрой» (42 очка).

Итоговое расположение команд первой лиги в турнирной таблице станет известно в воскресенье, после завершения всех игр. Во второй лиге игры продолжатся до середины февраля. Ознакомиться с расписанием ближайших туров чемпионата Геленджика по мини-футболу можно на официальном сайте администрации курорта в разделе «События» (http://gelendzhik.org/about/info/anounces/36279/).

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик