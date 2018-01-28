МОК официально одобрил участие 169 россиян в Олимпиаде в Пхенчхане

/Спорт и туризм/

Подтверждено участие 169 российских спортсменов в Играх 2018 года. Выступить они смогут только под нейтральным флагом и только в статусе «олимпийского атлета из России».

«Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

ОКР ранее ознакомил общественность с перечнем из 169 участников олимпийских. В целом в делегации России будет 340 человек.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.

Как сообщалось, МОК по итогам допинговых разбирательств отстранил РФ от участия в ОИ-2018. К турниру также не были допущены титулованные россияне, не фигурировавшие в допинговых скандалах, например шорт-трекист Виктор Ан и биатлонист Антон Шипулин.

Источник: http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/27/1677750.html